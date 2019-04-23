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كارتيرون: أحلم بالعودة لقيادة بطل مصر.. وأخذت بالثأر من الترجي

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الأوقاف تعتمد النسخة النهائية لكتاب "حماية دور العبادة" 

الأوقاف تعتمد النسخة النهائية لكتاب "حماية دور العبادة" 

تجهيزات فنية في مراكز إرسال "ماسبيرو" استعدادا للبث الرقمي

تجهيزات فنية في مراكز إرسال "ماسبيرو" استعدادا للبث الرقمي

قافلة طبية وبيطرية من المنصورة تقدم خدماتها في دهب بعد سانت كاترين

قافلة طبية وبيطرية من المنصورة تقدم خدماتها في دهب بعد سانت كاترين

نائب يقترح عقوبات جديدة للمتخلفين عن المشاركة بالاستحقاقات الوطنية

نائب يقترح عقوبات جديدة للمتخلفين عن المشاركة بالاستحقاقات الوطنية

تسليم عقود 288 شقة إلى المنقولين بحي العبور في شمال سيناء

تسليم عقود 288 شقة إلى المنقولين بحي العبور في شمال سيناء

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