صدر حديثًا عن "الدار المصرية اللبنانية" رواية "من ذاق عرف"، للكاتبة شيرين سامي، وهي روايتها الثالثة بعد رواية "قيد الفراشة"، طبعة 2014، ورواية "حنة"، طبعة 2016.

وتدور الرواية حول رحلة فتاة للبحث عن والدها المختفي الروائي المعروف، وفي خلال رحلتها تسافر إلى عدة أماكن تتوقع أن تعثر على أبيها فيها، غير أنها تكتشف في أثناء رحلتها أنها خرجت للبحث عن ذاتها التائهة أيضًا، وليس عن أبيها فقط.

تكتشف "ليلى"، في الطريق للبحث عن أبيها، أنها تبحث عن نفسها أيضًا، تلك النفس الواهنة التي تركتها فريسة للحياة، وفريسة لزوج يستغل ضعفها، ويستغل محبتها لأطفالها في أن يكسرها دومًا، ويجعلها رهينة لحياة لا تعرف فيها طريق السعادة.

شيرين سامي كاتبة مصرية من مواليد القاهرة، تخرجت في كلية الصيدلة جامعة القاهرة، ولها مجموعة قصصية بعنوان "كتاب بنكهة مصر" عام 2012، وصدرت روايتها الأولى في 2014، بعنوان "قيد الفراشة"، كما صدرت روايتها الثانية في 2016 بعنوان "حنة".