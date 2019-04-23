وجّهت نانسي نصير عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إعمالا لنص المادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس، إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسفير سامح شكري وزير الخارجية، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة، والدكتورة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الهجرة، بشأن مجموعة مصريين موجودين في الإمارات وتحديدا منطقة دبي.

وتابعت نصير في بيانها، أنّ المصريين حضروا منذ 23 نوفمبر 2018 إلى الإمارات قاصدين العمل، ضمن عقود العمل، لكن وجدوا الشركات الموجودة في الإمارات وهمية وتتلاعب بأرزاق المواطنين المصريين، وأضافت: "لا يوجد لهم دخل ولا سكن ولا مأوى وموجودين في الشوارع".

وأوضحت عضو مجلس النواب أنّ الشركات الوهمية ثلاث، وهي "برايفت وباور وشركة أخرى"، مطالبة بمناقشة طلب الإحاطة في اللجان المختصة، بحضور كل من هو مسؤول في هذا الشأن.