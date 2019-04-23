محافظ كفر الشيخ يطالب بسرعة تقنين أراضي أملاك الدولة

تابع الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم، أعمال لجنة تقنين أراضي أملاك الدولة، لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بملف التقنين لاسترداد حق الدولة، مع اللواء محمد بنداري، وكيل أول الوزار ة السكرتير العام للمحافظة، بحضور المحاسب محمد أبوغنيمة، السكرتير العام المساعد.

وكلف محافظ كفرالشيخ، بضرورة الإسراع في الإجراءات الخاصة بتقنين أراضي أملاك الدولة للانتهاء من تقنين الأوضاع وتحصيل مستحقات الدولة، وبالانتهاء من المعاينة وتحديد أسعار الأراضي الجاري تقنينها بنطاق كل مركز بمعرفة اللجنة الرباعية، وذلك لحث المتقدمين على سرعة تسديد مستحقات الدولة.

ودعا أصحاب عقود التقنين بالمحافظة المبادرة باستكمال الإجراءات التي تسهلها المحافظة لتسليمهم العقود في اليوم نفسه لتقنين أوضاعهم وبخاصةً أصحاب الأراضي الزراعية ذات المساحات الكبيرة، لافتاً إلى أنه خلال الفترة المقبلة من له طلب تقنين ولم يستكمل الإجراءات سيجري إيقاف الطلبات وسحب قطعة الأرض أو المبنى الموجود واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وأشار إلى أن باب التقنين لن يستمر مفتوح طويلاً، مؤكداً أنه جرى تسهيل إجراءات بصورة كبيرة، وفي البداية كانت تؤخذ شيكات بنكية مقبولة الدفع بباقي القيمة على 3 دفعات ولكن أزيل هذا الشرط تماماً واستبدل بدفع 25% فقط بعقد ابتدائي ويجري تسليم العقد النهائي عند استكمال اجراءات التقنين بالقيمة خلال 3 سنوات.

وأوضح أن المحافظة قدمت 5700 طلب تقنين حتى الآن من بينهم 915 طلب تقنين يتبعوا جهات معنية أخري والباقي يتبع محافظة كفرالشيخ، وإلى الآن لم نستكمل 100 عقد تقنين ومن المتوقع تخطى 150 عقد الأسبوع المقبل.

وأكد أن ملف تقنين أراضي الدولة من أهم الملفات التي يجري متابعتها، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية والإجراءات التي تنفذها الدولة لاسترداد حق الشعب، فضلاً عن متابعة نتائج عمل لجان الفحص والمعاينة والتسعير والبت لسرعة الانتهاء من الأعمال المطلوبة طبقاً للقانون.