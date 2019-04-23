تجهيزات فنية في مراكز إرسال "ماسبيرو" استعدادا للبث الرقمي

تشهد مراكز الإرسال التابعة للهيئة الوطنية للإعلام بماسبيرو، أعمال رفع كفاءات "الهوائي" الخاص بشبكات البث في كل محافظات الجمهورية، وذلك تمهيدا لتركيب الأطباق الجديدة التي ستعمل من خلال محطات "البث الرقمي"، التي ستقوم بنقل جميع مباريات كأس الأمم الإفريقية، والتي ستستضيفها مصر في يونيو القادم.

بعد 59 عاما.. الـ HD يغزو قنوات ماسبيرو

أكدت المهندسة ميرفت حسن رئيس قطاع الهندسة الإذاعية بماسبيرو، أن جميع مهندسي القطاع يعملون على تجهيز جميع محطات البث، لنقل فعاليات البطولة الإفريقية.

وأضافت "حسن" لـ"الوطن"، أن العمل لا يتم على عملية تطوير المحطات الموجودة فقط، بل تم أيضا اختيار أماكن جديدة لتركيب 10 محطات بث رقمي جديدة في المحافظات التي تواجه مشاكل في البث، والتي تم التعاقد عليها من أحد الشركات الأوربية لشراء محطات البث الرقمي، وستصل خلال ثلاث أسابيع من الآن، وسيتم تركيبها مباشرة، من خلال مهندسي الهندسة الإذاعية.

شركات ألمانية وفرنسية لتطوير بث "الوطنية للإعلام" قبل "أمم أفريقيا"

وأعلن حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، في بيان له أن الهيئة تعمل حاليا على ملف "البث الرقمي"، ومن المتوقع أن يشكل نقلة كبيرة للغاية في ماسبيرو، وتصوير البطولة الإفريقية، كما أنه يتم حاليا التعاقد لشراء سيارات الإذاعة الخارجية الإضافية اللازمة.

للبث الرقمي أرضياً.. "ماسبيرو" يستعد لـ"أمم أفريقيا" بـ10 محطات إرسال

يذكر أن ملف تطوير ماسبيرو يعتمد بشكل أساسي في التحول من البث بنظام (SD) إلى نظام البث الرقمي، وهو نوع من أنواع البث الأرضي المتقدم، فهو تردد رقمي صوت وصورة، ويحتاج إلى جهاز استقبال لتقوية إشارته، لتصبح مماثلة تماما للبث الفضائي، ما سوف تشهدها القنوات الأرضية خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية.