طالبت النقابة العامة للعاملين بهيئة النقل العام، بتطبيق الأجر المكمل على العاملين في الهيئة، نظرا للتفاوت الكبير في الأجور بين العاملين بالهيئة.

وبدأت النقابة العامة جلسات التفاوض الجماعي قبل أيام، بحضور أطراف العمل الثلاث "ممثلا عن القوى العاملة وممثلا عن الهيئة وممثلا عن العمال" بمقر وزارة القوى العاملة بشأن التطبيق، وتعديل لائحة شؤون العاملين الحالية، والتي لازالت خاضعة للقانون 47 لسنة 1978 رغم إلغائه، ولا تتواكب مع قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، حسب مجدي حسن رئيس النقابة العامة.

وقال حسن، إنّ ممثل الهيئة أعرب عن تأييده خلال الاجتماع، المطلب الخاص بتطبيق منظومة الأجر المكمل، مع إمكانية تغيير اللائحة بالعرض على الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، باعتباره الجهة المختصة بذلك، ولكن تكمن الصعوبة في تدبير الموارد المالية للصرف.

وأضاف رئيس النقابة العامة، أنّ المطالب تضمنت إلغاء القانون رقم 5 لسنة 1991 والخاص باختيار الوظائف القيادية، وتغيير المذكرة رقم 16 لسنة 1976، الخاصة بصرف حوافز للعاملين بالهيئة، إذ يحصل البعض على 200 جنيه حوافز، ويحصل آخرون على آلاف الجنيهات، فضلا عن تطوير مستشفى هيئة النقل العام، وتغيير اللائحة الطبية، موضحا أنّ ممثل الهيئة أكد له عدم إيجاز إلغاء أي قانون إلا بقانون وليس من سلطة الهيئة ذلك الأمر، وأما المطلب الخاص بتغيير المذكرة رقم 16 لسنة 1976، فأكد له أنّ الأمر محل نظر، ويجب بالفعل تغييرها.

واستطرد مجدي حسن قائلا، إنّه بعد المناقشات وتبادل وجهات النظر بين الطرفين، ونظرا لعدم حضور جميع ممثلي الجهات التي تم مخاطبتها، لحضور جلسة التفاوض، فتم التنبيه على ممثل النقابة العامة، بمخاطبة الجهات المعنية بتطبيق طلبات العاملين بالهيئة، وتقديم صور من تلك الخطابات، ورد الجهات على النقابة العامة، على أنّ يتم موافاة ممثلي جلسة المفاوضات، بصور الخطابات في الجلسة المقبلة.