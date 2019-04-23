أصدرت دار الشروق، اليوم الثلاثاء، الطبعة الثانية من رواية "مذكرات سيدة القصر" للمؤلفة داليا يسري.

وكانت الطبعة الأولى من الرواية الواقعة في 184 صفحة، صدرت في يناير من العام الجاري، تزامنا مع فعاليات معرض القاهرة للكتاب 2019.

وتقول داليا يسري في روايتها: "إن أسوأ ما يصيب المرء هو فقدان الرؤية، أن تشعر بالتيه والتخبط وترى كل شيء من حولك من خلال صورة ضبابية قاتمة، يخطئ الناس بالظن بأنك تملك درجة من الفهم أوسع من مداركهم، ولهذا السبب يعتقد الجميع أنك تستحق البقاء دائما في الصدارة، إلا أنك وبكل أسف في أعماق أعماقك تعرف جيدا أنك في الحقيقة ولا أي شيء مما سبق".

داليا يسري، تخرجت في كلية الألسن قسم اللغة الروسية من جامعة عين شمس، وصدر لها رواية "وللنساء أحيانا حكايات أخرى" عام 2016، وعملت كمترجمة لغة روسية، حيث ترجمت رواية "المُترجم" للكاتبة الروسية ألكساندرا مارينينا