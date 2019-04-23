شعبتا "المستوردين" و"الأدوات المنزلية" تطلبان لقاء رئيس جهاز المنافسة

تقدمت شعبتا المستوردين والأدوات المنزلية بغرفة القاهرة اليوم الثلاثاء، بطلب لقاء عاجل مع رئيس جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لمناقشة قرار المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة في تحويله قرار 43 الخاص بتسجيل المصانع المؤهلة للتصدير لمصر إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وأوضح أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين، أن رئيس جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية استجاب لمطالبهم وسيتم تحديد موعد خلال الأيام المقبلة في هذا الصدد، خاصة لما يعانيه المستوردون من عدم تمكنهم من استيراد الكثير من البضائع التي تحتاجها السوق المصرية، وقصرها علي عدد قليل جدا من المستوردين، ما خلق سوقا احتكارية لبعض الأصناف وارتفاع سعرها بشكل مبالغ فيه.

وقال أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية فى تصريحات له، إن قرار الوزير يعتبر بادرة الأمل لحماية المنافسة ومنع الاحتكارات، الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار وتحكم بعض الشركات المحلية والأجنبية في الأصناف والأسعار.

وأضاف أن هذا يعتبر تكليلا لمجهودات الشعبة طيلة 3 سنوات أخذت على عاتقها التصدي لأي نوع من أنواع الاحتكار وزيادة الأسعار، ويدل على أهمية دور الغرف التجارية في أن تكون شريك في القرار لا مجرد رأي استشاري.