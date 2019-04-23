عقد الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع وفد الجمعية العالمية للأحياء المائية بحضور الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة والدكتور خالد السيد رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية.

تناول الاجتماع تنظيم ورشة عمل لتدريب الشباب المصري على الاستزراع السمكي وإقامة مؤتمر للاستثمار في الإنتاج السمكي وتنظيم منتدى عن الاستزراع السمكي وسبل تحقيق أقصى استفادة من الأسماك المصرية للتحقيق الاكتفاء الذاتي من جميع انواع الأسماك ووقف الاستيراد من الخارج.

كما بحث أبوستيت أيضا مع وفد الجمعية العالمية للأحياء المائية كيفية المساهمة في تطوير البحوث العلمية في مجال الإنتاج السمكي.