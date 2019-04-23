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افتتح الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، معرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر، اليوم الثلاثاء، لتوفير السلع والمنتجات الغذائية الأساسية والموسمية المتعلقة بشهر رمضان المبارك بأسعار أقل من الأسواق.

ويقام المعرض تحت شعار "معا من أجل المستهلك" حيث سيتم توفير السلع الأساسية من المصنع والمستورد مباشرة إلى المستهلك، بهدف خفض تكلفة التداول، وبالتالي الأسعار، حيث تتحمل الغرف التجارية تكاليف إقامة المنافذ والحملة الإعلامية واللوجيستيات.

وتتواجد الشركة القابضة للصناعات الغذائية بقوة في معارض أهلا رمضان ممثلة فى شركاتها التابعة، خاصة شركات "الزيوت والسلع الغذائية والمجمعات الاستهلاكية" وغيرها الأخرى التابعة، والتي ستوفر أماكن تابعة لها لإقامته.

ويجري تدشين معارض سوبر ماركت أهلا رمضان بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والقطاع الخاص ممثلا فى الغرف التجارية واتحادها العام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبدعم كامل من وزارات "التنمية المحلية والشباب والرياضة والتضامن" والمحافظات، وبتنظيم احترافى من الشركة الدولية للفنادق والمنتجعات السياحية ومراكز المؤتمرات.

وجرى افتتاح المعرض، بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.