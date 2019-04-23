بعد 22 ساعة من إغلاق صناديق الاقتراع، تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة النهائية للاستفتاء على التعديلات الدستورية، بعد قليل، في تمام السابعة من مساء اليوم خلال مؤتمر صحفي للهيئة، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، في مقر الهيئة العامة للاستعلامات.

وأغُلقت صناديق الاقتراع، أمس، في اليوم الثالث والأخير للاستفتاء على التعديلات الدستورية، وبدأت عمليات فرز بطاقات التصويت، وشهدت لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية إقبالًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم منذ فتح اللجان، في ثالث أيام التصويت بالداخل، فيما أنهى المصريون بالخارج، الإدلاء بأصواتهم، أمس، في 140 مقرًا انتخابيًا بـ124 دولة يتواجد بها أبناء الوطن.