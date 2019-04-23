تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية فيديو لزوجة الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم الأولى، ياسمين عيسى، وهي ترقص على نغمات أغنية "أشوف فيك يوم".

اعتبر البعض الفيديو رسالة فرح من ياسمين بعد أن حصلت على طلاقها، وكيد في زوجها أحمد ابراهيم وزوجته الثانية الفنانة أنغام.

ولكن بعد يومين من انتشار الفيديو، أطلقت ياسمين رسالة عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور إنستجرام قالت فيها "أحب أوجه للميديا والصحافة والناس رسالة خاصة.. بالنسبة للفيديو المنتشر في عيد ميلادي وسط أهلي وأصحابى، فأحب أوضح أني لم أوجه رسالة لأحمد بأغنية معينة، ومش عارفه ليه مسكتوا في الأغنية دي علشان يتعمل منها بوست أو منشن أو تاج ليه أو ليا".

وأضافت "لو حد عنده فيديو تاني يبعتلي وأنا أحب الخير للغير، ممكن أساعدكم وأعمل شير ستوري بنفسي، وأجيب ناس تعملكم شير كمان، عقبال ما أشيربكن فيديو تحرير غزة وتطهير سوريا".

وتابعت: "أحمد ابراهيم راجل محترم، ولم يتخل عن مسوؤليته تجاهي وتجاه أولاده في أي لحظة كعادته"، مؤكدة: "علاقتنا كويسة".