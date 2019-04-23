"الوطنية للانتخابات": اليوم أضحت مدة رئاسة البلاد 6 سنوات

قال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن اليوم أضحت مدة رئاسة البلاد 6 سنوات، وأصبح لدينا برلمانًا بغرفتين، إحداهما لمجلس النواب والآخر لمجلس الشيوخ.

وأضاف "إبراهيم"، خلال مؤتمر صحفي، فور إعلانه نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بالموافقة على هذه التعديلات بنسبة 88.83%، أن المرأة المصرية أصبح لها نصيب في مقاعد مجلس النواب لا يقل عن الربع.

واستطرد: "اليوم أضحى للعمال والفلاحين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين في الخارج تمثيلا ملائما في مجلس النواب"، كما أنه أصبح من حق رئيس الجمهورية تعيين نائب أو أكثر.

واختتم المؤتمر:" اليوم أضحى لكم دستورًا بملامح جديدة، هنيئا لكم ومبارك عليكم دستوركم".

وأعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019، خلال مؤتمر صحفي بمقر الهيئة العامة للاستعلامات.

وجاءت النتيجة كالتالي:

- عدد المصوتين في الاستفتاء 27193593 ناخبا من إجمالي 61344503 مقيدين بقاعدة بيانات الناخبين بنسبة 44.33%.

- عدد الأصوات الصحيحة 26362421، بنسبة 96.94%.

- عدد الأصوات باطلة 831172، بنسبة 3.06%.

- عدد الموافقين 23416741، بنسبة 88.83%.

- عدد الرافضين 2945680، بنسبة 11.17%.

وأنهى المصريون في الخارج والداخل تصويتهم يومي الأحد والإثنين (21 و22 أبريل) على التوالي، وسط تأمين كثيف من رجال الجيش والشرطة وإقبال كبير من المواطنين شهدته اللجان المخصصة على مدار أيام الاستحقاق الـ3، والتي بدأت بالخارج، منذ الجمعة (19)، في 140 مقرًا انتخابيًا بـ124 دولة، وبالداخل، السبت (20) من الشهر الجاري، من خلال 368 لجنة عامة، و13 ألفا و919 فرعية.

وبدأت عملية الفرز بعد انتهاء المدة المحددة للتصويت (التاسعة من مساء أمس) في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات المُصرَّح لها من الهيئة الوطنية للانتخابات، ثم دمجت "الهيئة الوطنية" نتيجة التصويت بالخارج، والتي كانت قد تسلمتها من وزارة الخارجية مساء الإثنين.