يكرم مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس الجامعة، خلال اجتماعه الشهري، المقرر عقده يوم الأحد المقبل، كلا من الدكتور جمال أبوالسرور، مدير المركز الإسلامي الدولي للدراسات السكانية بجامعة الأزهر، الفائز بجائزة النيل في العلوم، والدكتور خالد سعد مخيمر، الأستاذ بكلية علوم الأزهر، الفائز بجائزة الدولة للتفوق في العلوم، وذلك لعام 2018.

من ناحية أخرى، زار الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، طالبة كلية التربية الرياضية للبنات، التي أصيبت منذ يومين في حادث سير بأحد الطرق بمحافظة القليوبية، وتم نقلها فور وقوع الحادث إلى مستشفى جامعة الأزهر التخصصي بمدينة نصر لتلقي العلاج والرعاية اللازمة.

واطمأن رئيس الجامعة على الطالبة، واطلع على حالتها، وما تم من الإجراءات والفحوصات الطبية اللازمة لها، وبرنامج العلاج الذي تم وضعه تحت الرعاية الطبية بإشراف الدكتور محمد فتحي عيسى، أستاذ مساعد جراحة المخ والأعصاب بكلية الطب بجامعة الأزهر.

كان في استقبال رئيس الجامعة الدكتور محمود صديق، وكيل كلية الطب للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عجاج، مدير عام مستشفى جامعة الأزهر التخصصي.

من جانبه، أكد مدير المستشفى الالتزام بالمعايير الصحية، وتوفير كل المتطلبات اللازمة لاستكمال مراحل علاج الطالبة، وذلك في ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، بضرورة توفير الرعاية الطبية اللازمة لها ولجميع نزلاء المستشفى.من جانبه قدم والد الطالبة هاجر أحمد الشكر لمؤسسة الأزهر الشريف جامعا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ورئيس الجامعة على تقديم كل سبل العناية وأوجه الرعاية اللازمة لابنته منذ وقوع الحادث وحتى الآن.