لا يقتصر اهتمام الجمهور بالفنانين على ما يقدموه على الساحة الفنية فقط، بل تدخل الحياة الشخصية لهم ضمن حيز الاهتمام بصورة كبيرة، وتعتبر الزيجات والانفصالات من المواضيع الدسمة التي تقع في أول قوائم الاهتمام، وفي كثير من الأحيان لا تستمر تلك الزيجات لفترة طويلة، فيفضل أصحابها عدم الكشف عنها، وفيما يلي أبرز زيجات لفنانين ليس معروفة بشكل كبير:

- سهير البابلي وأحمد خليل:

تزوجت الفنانة سهير البابلي خمس مرات، لعل أشهرها كانت زواجها من الملحن والفنان منير مراد، الذي أشهر إسلامه من أجل الزواج منها، ولكن لا يعرف الكثيرين أن آخر زيجاتها كانت من الفنان أحمد خليل، إلا أنها لم تستمر سوى عامين، كما كشف "خليل" عندما حل ضيفا على برنامج "باب الخلق" مع الإعلامي محمود سعد.

ووفقا لـ "خليل"، فإن التعارف بينهما كان أثناء عملهما معا في إحدى السهرات التلفزيونية، حيث كانت سهير نجمة كبيرة بينما كان هو في بداية حياته الفنية، وهو ما أدى إلى حساسية في العلاقة بينهما، خاصة أنه كان "فلاح" على حد تعبيره، وكان هناك عديد من الخطوط الحمراء بالنسبة له، متابعا: "سهير البابلي سيدة عظيمة، لكن كان من المستحيل استمرار العلاقة، فتزوجنا في لحظة وانفصلنا ونحن أصدقاء جدا".

- ليلى طاهر ويوسف شعبان:

كان الفنان يوسف شعبان هو الزيجة الرابعة في حياة الفنانة ليلى طاهر، إلا أنها كانت الأولى بالنسبة له، حيث تم الزواج بينهما ولكنه لم يستمر سوى 4 سنوات تم الطلاق بينهما 3 مرات خلال تلك الفترة، ليكون الانفصال نهائي بعد ذلك.

- إنجي علي وطارق العريان:

تكون الفنانة السورية أصالة مع المخرج طارق العريان ثنائي مثالي، ولكنها لم تكن الزيجة الأولي في حياته، حيث كان متزوج من مقدمة البرامج إنجي علي وانتهت العلاقة بالانفصال.

روّت إنجي علي قصة زيجتها بـ "العريان"، عندما حلت ضيفة على برنامج "قطعوا الرجالة" مع الإعلامية راغدة شلهوب، قائلة: "تعرفت عليه أثناء عملى، كان أكبر مني في العمر وكنت أعشق كلامه عن السينما، خصوصا أني شغوفة بها لدرجة كبيرة، كان الحب الحقيقي في حياتي ولكن الزواج لم يدم أكثر من 3 سنوات، فالزواج مقبرة للحب.

- فيدرا وهادي الباجوري:

في الوقت الذي يشكل فيه المخرج هادي الباجوري والممثلة ياسمين رئيس ثنائي مميز، بعلاقة زواج جاءت بعد قصة حب عميقة، إلا أن ياسمين لم تكن السيدة الأولى في حياة الباجوري، الذي تزوج من الفنانة الأردنية فيدرا، والتي كانت زوجة شقيقه الراحل سامح الباجوري، عام 2004، ولم يدم الزواج سوى عامين وانتهى بالانفصال.

- سمية الألفي ومدحت صالح:

دائما ما يرتبط اسم الفنانة سمية الألفي باسم الفنان فاروق الفيشاوي، حيث كانت الزيجة الأولى والأطول في حياتها، ولكنها لم تكلل بالنجاح، فتزوجت بعد ذلك مرتين، من المخرج جمال عبد الحميد، والثالثة من نصيب مدحت صالح، والتي انتهت أيضا بالانفصال.

ظهر الثنائي على غلاف مجلة "الموعد" عام 1994، بعنوان: "مدحت صالح يروي قصة حبه وزواجه من سمية الألفي"، حيث كانت تكبره بـ 7 سنوات، ولكن الزيجة لم تستمر أكثر من عامين.