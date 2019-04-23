أكد الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، ضرورة اتباع سياسات تسويقية جديدة لمنتجات الآلات الزراعية، والدفع بعجلة التنمية.

وأوضح فى بيان اليوم، أن مصنع ٩٩٩ يسهم فى دفع عجلة التنمية الزراعية، من خلال المنتجات المتعدّدة، التى يتم طرحها مثل «آلات تسطير وزراعة الحبوب، المحاريث، ماكينات الدرس، ماكينات الفرم، المكابس، المقطورات الزراعية، رشاشات المبيدات، معدات الرى المحورى».. جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين شركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربى)، إحدى الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى والبنك الزراعى المصرى والشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، لترويج وتسويق منتجات الشركة (مصنع 999 الحربى).

ولفت «العصار» إلى أن البروتوكول يهدف إلى قيام الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية والبنك الزراعى المصرى بالتسويق والترويج للآلات والمعدات الزراعية المتنوعة، التى يقوم بتصنيعها (مصنع 999 الحربى)، وأن توقيع هذا البروتوكول سوف يساعد فى تسويق هذه الآلات، بما يسهم فى نجاح مشروعات التنمية الزراعية، لما تتميز به هذه الآلات من كفاءة عالية ومعايير جودة تقارب المستويات العالمية، ويأتى هذا فى إطار السياسة التى تنتهجها وزارة الإنتاج الحربى، للمساهمة فى تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية فى الدولة.

شراكة بين "مصنع 999 الحربى" والبنك الزراعى المصرى

وأوضح السيد محمد مرزوق القصير، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، ثقته فى منتجات الشركة (مصنع 999 الحربى)، حيث يتم تصنيعها باستخدام أحدث التكنولوجيات العالمية، وهى ذات جودة عالية وأسعار منافسة تسهم فى نجاح دور البنك كإحدى المؤسسات المالية الرائدة والمؤهلة فى مجال تحقيق التنمية الريفية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يعود بالنفع على القطاع الزراعى من «مزارعين وفلاحين»، فى تحقيق التنمية الريفية والزراعية.