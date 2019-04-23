هنأ الدكتور محمد الباز، الدكتورة ليلى عبدالمجيد، عميدة كلية الإعلام الأسبق، بحصولها على جائزة الدولة التقديرية بالعلوم الاجتماعية.

وقالت عبدالمجيد، عميدة كلية الإعلام الأسبق، في مداخلة هاتفية لها ببرنامج "90 دقيقة" والمذاع على فضائية "المحور" إنها سعيدة بحصولها على تلك الجائزة "أنا سعيدة أوي أن الجائزة دي من دولتي ووطني اللي أديته عمري كله وهو يستاهل وأكثر"، موضحة أن هناك عدد كبير من طلابها وزملائها من الإعلاميين والصحفيين قد غمروها بمشاعر لم تكن تتخيلها "بدأوا يحكوا ذكرياتهم معايا على الفيس بوك.. وده شرف ليا".

وأكدت أنها لم تستطع السيطرة على دموعها من فرحتها بحصولها على جائزة الدولة التقديرية، مشيرة إلى أن الجائزة هي خير دليل لأن كل من يتعب ويجتهد في عمله يقدر ولن يذهب مجهوده هدر.