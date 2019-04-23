علق الإعلامي أحمد موسى على خسارة الزمالك من فريق بيراميدز بهدف نظيف ضمن منافسات الدوري العام.

وقال موسى، خلال حلقة اليوم، من برنامج "على مسئوليتي"، عبر فضائية "صدى البلد": "بيراميدز بيشتغل عشان يكسب الدوري، لكن الدوري في الآخر للأهلي، والأهلي قادم، وهيكون الدوري في الجزيرة".

ورد عليه الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب ووكيل لجنة القيم بالبرلمان، الذي يحل ضيفًا على البرنامج، في حلقة اليوم، الثلاثاء، قائلًا: "أعتقد بإذن الله إن الأهلي بطل الدوري المصري، وكنت توقعت إن الزمالك هيكسب الدوري في بداية الموسم، لكن العقد انفرط من يده، وفوز بيراميدز على الزمالك في مصلحة الأهلي".

ونجح بيراميدز في حسم مباراة الزمالك لصالحه، ضمن مؤجلات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، لينفرد بصدارة الدوري بالوصول للنقطة رقم 63.