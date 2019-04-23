مناسبات عديدة حرص خلالها المشير حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، التواجد فيها بجانب فريق نادي الزمالك، والتي كان آخرها اليوم، بعدما حرص على حضور المباراة التي أقيمت بين فريق القلعة البيضاء ومضيفه بيراميدز، والتي اقيمت على ملعب الدفاع الجوي، وتعد هذه المبارة مؤجلة من الجولة 26 للدوري المصري الممتاز.

وظهر طنطاوي على شاشات التلفزيون في المقصورة الرئيسية لاستاد للدفاع الجوي، وبجواره حسام البدري رئيس نادي بيراميدز وأحمد جلال إبراهيم نائب رئيس نادي الزمالك.

واعتاد المشير طنطاوي علي حضور مناسبات مختلفة خاصة بنادي الزمالك، فكان آخر ظهور له في ديسمبر 2015، أثناء مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش التي أقيمت باستاد الدفاع الجوي، ونجح فيها الجيش في الفوز على الزمالك بـ3 أهداف مقابل هدفين.

كما حرص المشير طنطاوي على التواجد في انتخابات نادي الزمالك، حيث حضر الجمعية العمومية لنادي الزمالك التي أقيمت في مارس 2014، وذلك للإدلاء بصوته في انتخابات القلعة البيضاء.

ومن الانتخابات للعزاءات، حيث حرص على مؤازرة جماهير الزمالك في أحزانهم، فحرص على التواجد في عزاء نجم القلعة البيضاء، حمادة إمام، وذلك في يناير 2016، وفي إبريل من نفس العام حضر عزاء نبيل نصير أحد نجوم الزمالك السابقين.