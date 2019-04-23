أجرى اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، اليوم، قرعة داخل مكتبه في ديوان عام المحافظة، لاختيار 3 حالات من الحالات الإنسانية لأداء فريضة الحج من الجمعيات الأهلية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي هذا العام، والمتقدمين بطلبات للمحافظة، ولمديرية التضامن الاجتماعي بمطروح لأداء فريضة الحج مراعاة لظروفهم الإنسانية والاجتماعية، والذين سبقوا وتقدموا بقرعة الجمعيات ولم يحالفهم التوفيق، بحضور أحمد خيرالدين وكيل التضامن الاجتماعي بمطروح.

وأجريت قرعة لاختيار 3 حالات أخرى احتياطيا بالترتيب في حال اعتذار أحد الثلاثة الأصليين، وأسفرت عن الثلاث حالات الإنسانية الاساسية وهم كلا من شادية فرح صالح، وبيضة صالح يونس مرعيط، وابتسام محمود محمد حسن.

كما أسفرت القرعة عن الحالات الاحتياطية في حال اعتذار أي من الفائزين الأساسيين وهم كل من سهير محمود عبد الحليم، وعلى الكالح متخطري، وعبدربه عطية جاد الله.