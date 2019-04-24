قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المركز اللوجستي الخاص بمنظومة الجمارك، إضافة كبيرة لها، موضحًا أنه يقوم على ميكنة الخدمات الجمركية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي مقدم برنامج "كل يوم"، المذاع عبر فضائية "on e"، أنه قبل تدشين هذا المركز، كان يتعين على أي شخص يتعامل مع مصلحة الجمارك القيام بـ24 خطوة، مشددًا على أن المركز اللوجسيتي اختصر هذه الخطوات إلى ثلاث فقط، وبالتالي اختصار زمن التعاملات من 24 يومًا إلى 7 أيام.

وأشار إلى أن ميكنة منظومة الجمارك تؤدي إلى تقليل شبهات التربح والفساد، بسبب إعلائها قيم الحوكمة.

وعن سوق الأسماك ببورسعيد، قال المستشار نادر سعد: "شيء حضاري جدًا، من يراه من الخارج يعتقد أنه في أوروبا، وقد بلغت تكلفة تشييده ما يفوق 180 مليون جنيه حيث يضم أسواقا للجملة ومحالا للبيع بالتجزئة، كما يتمتع بدرجة عالية من النظافة ويفي بكل المعايير البيئية، لذلك أبدى رئيس الوزراء إعجابه به".