تمكن ضباط مباحث قسم شرطة أول الغردقة برئاسة الرائد أسامة مهران، رئيس مباحث القسم من ضبط ممرضة بمستشفى بالغردقة لقيامها بسرقة سلسلة ذهبية من داخل شقة سكنية بالغردقة.

وتلقى اللواء أشرف حشيش مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من العقيد عادل حفني مأمور قسم الغردقة، بتلقيه بلاغا من المدعوة "ه.ك.و" سورية الجنسية تفيد بسرقة سلسلة ذهبية من داخل مسكنها.

بإجراء التحريات السرية واستخدام التقنيات الحديثة وفحص كاميرات المراقبة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة المدعوة "ه.إ.أ" ممرضة بمستشفى بالدهار ومقيمة ثان الغردقة.

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة أول الغردقة من ضبطها وبمواجهتها أقرت أمام المقدم هيثم أبو السعود مفتش مباحث القسم، بارتكابها الواقعة عن طريق المغافلة حال ترددها على المبلغة بشقتها.

وحُرر عن ذلك المحضر رقم 5653/2019 جنح أول الغردقة، وأخطرت النيابة العامة.