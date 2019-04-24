محمود حميدة يحكي عن أخطر مشاهد "شمس الزناتي": "كنت هموت"

حكى الفنان محمود حميدة، كواليس مشاركته بدور "المارشال برعي" في فيلم "شمس الزناتي"، أثناء لقائه مع الفنانة إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية "dmc".

وقال حميدة، إنه كاد أن يموت أثناء تصوير الفيلم في الصحراء، مضيفًا أنه أثناء مشهد محاصرة أهل الواحة وأبطال الفيلم لعصابة المارشال برعي، وإشعال النار لمحاصرتهم قطع لجام حصان واصطدم به وطار "التبن" الذي جرى إشعال النار فيه على وجهه.

وفيلم شمس الزناتي يعتبر من أبرز أفلام الأكشن المصرية، ويحكي قصة وقعت أثناء الحرب العالمية الثانية، تتعرض واحة بالصحراء لهجوم مجموعة من المسلحين بقيادة المارشال برعي، يسافر عثمان، شيخ القبيلة، للقاهرة لشراء الأسلحة اللازمة، ويستعين بشخص يدعى شمس الزناتي، والذي يستعين بدوره بمجموعة من أصدقائه لإنقاذ أهل الواحة وتتوالى الأحداث.