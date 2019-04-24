رضا عبدالعال: "أقوى حاجة في مصر النادي الأهلي.. بيعمل اللي هو عايزه"

نصح الكابتن رضا عبدالعال، الاتحاد المصري لكرة القدم، بعدم عزف السلام الوطني، خلال مباريات كرة القدم، مطالبًا بمنع الجمهور من حضور مباريات النادي الأهلي لعدم تكرار واقعة عدم احترام السلام الوطني.

وقال: "الاتحاد المصري ضعيف جدًا وطالما انت ضعيف جدًا يبقى بلاش عزف السلام الوطني وتحديدًا في ماتشات النادي الأهلي".

وأضاف عبدالعال، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج "نمبر وان" المذاع عبر فضائية "النهار": "أقوى حاجة في مصر النادي الأهلي وبيعمل اللي هو عايزه بدليل إن ماتش بيراميدز كان من غير جمهور وبقا بجمهور".