رضا عبدالعال عن واقعة ميلنر: "أنا لو من صلاح هاكله قلمين وكام شلوط"

علق الكابتن رضا عبدالعال، على الواقعة التي حدثت بين محمد صلاح لاعب نادي ليفربول وزميله ميلنر.

وقال عبدالعال، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج "نمبر وان" المذاع عبر فضائية "النهار": "أنا لو من صلاح آخد الجايزة اللي انا اديتهاله وأكله قلمين وكام شلوط وأقوله خسارة فيك".

وتابع: "شيل ده من ده طالما النفسية طلعت سودا كده"، مطالبًا أن يترك أي لاعب زميله ليلعب ضربة الجزاء طالما طلب لعبها وأمسك الكرة ليلعبها.

وأكد رضا عبدالعال، أهمية محمد صلاح لنادي ليفربول، خاصة وأن لديه مباراة هامة مع برشلونة الإسباني، معتبرًا أن صلاح أهم من ميلنر والأخير زي "كمالة الكشري".

وأظهرت لقطات ما بعد مباراة كارديف سيتي وليفربول أن الدولي محمد صلاح، كان يرغب في تسديد ركلة الجزاء، التي تحصل عليها في المباراة، التي أقيمت بينهما في الجولة الـ 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

واستطاع محمد صلاح التحصل على ركلة جزاء بعد عرقلة موريسون مدافع كارديف له، وأطلق الحكم صافرته معلنًا ضربة جزاء.

وبعد احتساب ركلة الجزاء توجه محمد صلاح للإمساك بالكرة لأجل تسديدها، ولكن جيمس ميلنر، أخذ الكرة من صلاح عُنوة على الرغم من تصميم الدولي المصري على تسديدها، ليسجلها ميلنر في شباك كارديف.