تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية:

السيسي يشكر المصريين: الشعب أبهر العالم بالمشاركة في الاستفتاء

وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر والتقدير والاعتزاز للشعب المصري بعد النزول والمشاركة في الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور، قائلا إن الشعب أبهر العالم كله باصطفافه الوطني.

إعلان نتيجة الاستفتاء: 88.8% موافقة و11.1% رفض

أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية بموافقة 88.83% ورفض 11.17%، وقال "لاشين" خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد مساء أمس، إن نسبة المشاركة في الاستفتاء 27 مليون و193 ألف و593 ناخبا داخل مصر وخارجها، من أصل 61 مليون و344 ألف و503 ناخبا، بنسبة مشاركة 44.33%.

احتفالات المصريين في ميدان عابدين بعد نتيجة الاستفتاء

عرضت قناة "EXTRA NEWS"، مقطع فيديو يرصد احتفالات المصريين بميدان عابدين، عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة استفتاء التعديلات الدستورية.

بتخفيضات 20%.. محافظ دمياط تفتتح معرض "أهلا رمضان" للسلع الغذائية

افتتحت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، مساء أمس، معرض "أهلا رمضان" لبيع السلع الأساسية والغذائية بأسعار مخفضة، والمقام بشارع عبدالسلام عارف في دمياط على مساحة 1000 متر مربع، وبمشاركة 25 عارضًا.

المسماري: نرحب ببيان القمة الأفريقية الداعي لقيام دولة مدنية في ليبيا

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن بيان القمة الأفريقية أكد أمس على دور قوات الشرطة والجيش الوطني الليبيين، في حفظ الأمن والاستقرار.

النائب العام السوداني يوجه بالتحري عن عقارات المسؤولين السابقين وأسرهم

وجه النائب العام في السودان، بالتحري عن عقارات المسؤولين السابقين وأسرهم، وذلك حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل لها.

"الأرصاد": ارتفاع جديد في درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة

نشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها بشأن حالة الطقس اليوم الأربعاء، حيث تشهد درجات الحرارة ارتفاعًا آخر؛ ليسود طقس لطيف على السواحل الشرقية، معتدل على السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة، حار جنوبًا نهارًا، مائل للبرودة ليلًا.

5 أيام إجازة رسمية في أسبوع.. "الأنتخة" تبدأ الخميس

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن الخميس المقبل، الموافق 25 أبريل "عيد تحرير سيناء"، إجازة للعاملين بالقطاع العام والخاص، وينتظر المصريون عددا من الإجازات أو كما يطلق عليها بعض الشباب "أنتخة"

هاني سلامة ينتهي من تصوير مشاهد "قمر هادي" بالعين السخنة

انتهي النجم هاني سلامة من تصوير جميع مشاهده بمسلسل "قمر هادي" بالعين السخنة، في مشاهد تجمعه مع كل من يسرا اللوزي وداليا مصطفي، وذلك تحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز الذي يقوم خلال الفترة الحالية بتصوير العديد من مشاهد المسلسل في مناطق متفرقة بأكتوبر بحضور معظم أبطال المسلسل المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل.

بيراميدز يعتلي صدارة الدوري بأقدام زمالكاوية.. والأهلي المستفيد

نجح بيراميدز في التربع على عرش صدارة الدوري، وذلك عقب انتصاره الثمين على الزمالك بهدف نظيف، في المباراة المؤجلة بينهما بالجولة 26 من الدوري المصري.