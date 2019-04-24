اختارت اللجنة المنظمة لبطولة العالم الدولية للإسكواش، الإعلامية نانسي نور لتقديم حفل ختام الدورة الثامنة للبطولة المقامة في الفترة من 18 إلى 26 أبريل بمحافظة الغردقة، وتقدر القيمة المادية لجوائزها بحوالي 352 ألف دولار، وتنقلها قناة "on sport"، وهو ما يضعها بتصنيف فئة البلاتينيوم، وهو أعلى تصنيف في بطولات اللعبة.

ويشارك في البطولة الدولية 96 لاعبًا من 20 دولة، هم الأفضل في التصنيف العالمي، وفي مقدمتهم المصريان علي فرج ورنيم الوليلي، المصنفان الأوائل عالميا.

وتقام بطولة موازية للبطولة العالمية يشارك فيها عدد كبير من نجوم الإسكواش السابقين، ممن يمتلكون شعبية كبية بين محبي اللعبة، وبينهم اللاعب المعتزل عمرو منسي، منظم البطولة.