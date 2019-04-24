شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على تكثيف حملات مراقبة الأسواق وعلى منافذ بيع الأسماك المملحة والمدخنة والسلع الغذائية، للتأكد من سلامة المنتج والمعروض ومطابقته للمواصفات واتخاذ الإجراءات القانونية نحو العينات غير المطابقة والمخالفين، في إطار الاستعدادات لأعياد شم النسيم.

وأضاف المحافظ، في بيان له اليوم، أنه شكلت غرفة عمليات فرعية بالمراكز والمدن وربطت على مدار اليوم بغرف العمليات بالصحة والتموين وغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لتلقي أي شكاوى أو بلاغات مع فتح الحدائق والمتنزهات العامة بالمراكز والمدن أبوابها لاستقبال جميع المواطنين وتكثيف أعمال النظافة بها.

ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية وشرطة المسطحات المائية، بتشديد الرقابة على المركبات والمعديات العاملة بفرع نهر النيل، وضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى ووقف الإجازات والراحات حتى نهاية الأعياد، وتوفير أدوية ومستلزمات الطوارئ والأمصال وأكياس الدم ومشتقاته بكميات إضافية، وتكثيف الرقابة خاصة على مصانع الأسماك المملحة والمدخنة ورفع درجه الاستعداد بجميع نقاط مرفق الإسعاف، مع رفع درجة الاستعداد بمديرية التموين من خلال وعمل حملات تموينية لتمشيط الأسواق وضبط الأسماك المملحة غير الصالحة.