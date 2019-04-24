أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، عن توريد 1352 طن و918 كيلو أقماح بالشون والصوامع بنطاق المحافظة منذ بدأ الموسم 15 أبريل الجاري، مؤكدا انتظام سير عملية التوريد دون أي معوقات.

وقال محافظ سوهاج، إن استلام الأقماح من المزارعين يتم وفقاً للأسعار المحددة، وهي 685 جنيها للأردب درجة نقاوة 23.5، و670 جنيها لدرجة نقاوة 23، و655 جنيها لدرجة نقاوة 22.5، لافتاً الى المتابعة الدقيقة لأعمال التوريد لمنع أي تلاعب، فضلاً عن عمل فحص دوري للكميات المستلمة.

وأكد محافظ سوهاج على العمل على تذليل كافة العقبات أمام المزارعين حتى تحقق المحافظة أكبر كمية توريد هذا العام، مشيراً الى أن المحافظة لا تدخر جهداً في سبيل الاهتمام بالمزارعين، وتقديم التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول بمختلف قرى و مراكز المحافظة، مؤكداً على ضرورة إلتزام المزارعين بتوريد القمح للصوامع، والشون المطورة، والمخصصة لهذا الغرض.