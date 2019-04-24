أعلنت الشرطة السريلانكية، إن التحريات كشفت عن 9 انتحاريين شاركوا في تنفيذ هجمات الأحد الدامي، تم التعرف على هويات 8 منهم، من بينهم امرأة، إضافة إلى أن أحدهم درس في أستراليا وبريطانيا.

وهزت سلسلة من التفجيرات سريلانكا، الأحد الماضي، استهدفت ثلاثة فنادق وثلاث كنائس كانت تقيم قداس عيد الفصح، بالتزامن مع احتفالات المسيحيين بعيد الفصح الكاثوليكي، أسفرت عن سقوط 290 قتيلا و 500 جريح ، حسبما أعلنت الشرطة السريلانكية.

فيما أعلنت الحكومة السريلانكية فرض حظر التجوال بأثر فوري وإيقاف خدمات الرسائل وحجب مواقع التواصل الاجتماعي.

وأدان رئيس وزراء سريلانكا رانيل ويكرمسينج، الهجمات على الكنائس والفنادق التي وقعت، في مختلف أنحاء بلاده وأسفرت عن مقتل العشرات وجرح المئات