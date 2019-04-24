ضبطت قوات الأمن شخصا حاول الاستيلاء على قطعة أرض في سوهاج بموجب مستندات مزورة، وآخر لبيعه سيارة بموجب أوراق مزورة في الإسكندرية.

وكان بحوزة المتهمين خلال ضبطهم، أصل التوكيلات الخاصة، وشهادات منسوب صدورها لمكاتب التوثيق المنسوب إليها صدور التوكيلات تفيد صحتها - على خلاف الحقيقة-.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وقررا حصولهما على التوكيلات والشهادات من أحد الأشخاص (كاتب بأحد مكاتب الشهر العقاري)، مقابل "مبلغ مالي، و5 آلاف جنيه"، وجار ضبطه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.