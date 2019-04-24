أنقذت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية بمساعدة قوة من قسم شرطة مينا البصل، شخصين عقب سقوط سيارة نقل بمقطورة قيادة أحدهما، في مياه الملاحات بدائرة قسم شرطة مينا البصل.

وكانت إدارة شرطة النجدة في الإسكندرية، تلقت بلاغا يفيد بأنّه في أثناء سير سيارة نقل بمقطورة على الطريق الدولي نزلة كوبري البترول بدائرة قسم شرطة مينا البصل، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، ما أدى إلى انحرافها واصطدامها بالحاجز الخرساني وسقوطها في مياه الملاحات.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمحل البلاغ، وأنقذت أحدهما وأخرجته من المياه ونقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج.