قام "مقاول" في الإسكندرية، مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك، سبق اتهامه، والحكم عليه في 21 قضية متنوعة "تبديد – شيك – مباني"، وآخرهم قضية "شيك"، ببيع سيارة لأحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة، بموجب رخصة وتوكيلات "مزورة"، وتمكن فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا، اليوم، من ضبطه فور ورود البلاغ.

وبمواجهة المتهم اعترف بإرتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، وقرر بأنه تحصل على الرخصة والتوكيلات المزورة من أحد الأشخاص، ويعمل مصمم جرافيك، وصاحب مكتب للدعاية والإعلان، مقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل، والمحبوس حالياً على ذمة قضية " تزوير"، بمقابل مبلغ مالي قدره خمسة آلاف جنيه.

وأخطرت النيابة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.