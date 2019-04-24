ثمن المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، إلى بكين تلبية للدعوة الموجهة له من الرئيس الصيني تشي جين بينج؛ لحضور قمة منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي التي تعقد يومي 26 و27 أبريل الجاري، بمشاركة العديد من رؤساء الدول والحكومات.

وقال عامر إن مشاركة الرئيس في القمة تأتي في إطار أهمية مبادرة الحزام والطريق على الصعيد الدولي، وحرص مصر على التفاعل معها في ظل أن مصر تعد من الشركاء المحوريين للصين في المبادرة، في ضوء الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس كأحد أهم الممرات البحرية للتجارة العالمية، فضلا عما تمثله المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في مصر مثل المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس من أهمية في إطار المبادرة، إضافة إلى اتساق محاور المبادرة مع العديد من أولويات التنمية والخطط القومية المصرية وفقا لخطة مصر للتنمية المستدامة 2030، فضلا عن علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع بين مصر والصين.

وأضاف أن الرئيس السيسي سيعقد، على هامش القمة، لقاءات مع عدد من رؤساء الدول والحكومات؛ لبحث سبل دفع التعاون الثنائي والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وعن التعاون الاقتصادي مع مصر كشف المهندس محمد فرج عامر أنه ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر والصين إلى 13.87 مليار دولار العام 2018 مقارنة بـ10.8 مليار دولار عام 2017، فضلا عن زيادة الصادرات المصرية للصين إلى أكثر من 1.8 مليار دولار العام الماضي، كما شاركت مصر بنجاح في أول معرض للواردات الصينية في شنجهاي العام الماضي ضيف الشرف، وجناح الأعمال كان فرصة للترويج للمنتجات المصرية خصوصا الزراعية، حيث إن الصين استوردت البرتقال المصرى بـ80 مليون دولار العام الماضي، وبهذا احتلت مصر المرتبة الرابعة بين الدول المصدرة للبرتقال للصين.

وأوضح عامر أنه فتحت الصين أسواقها أمام استيراد العنب المصري، وجرى التوقيع على اتفاق لاستيراد بنجر السكر في ديسمبر الماضي، كما تجري حاليا استعدادات حاليا لاستيراد الرمان والبصل وعسل النحل من مصر وهناك مباحثات بشأن ذلك.