قال ممثل مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ستيفانو فلادن، إنّ إعلان الأمم المتحدة 2019 عاما للاجئين والنازحين جاء في وقته، إذ يوجد نحو 68 مليون نازحا قسريا في العالم، وثلث هذا الرقم في أفريقيا.

وأضاف فلادن، خلال كلمته في أعمال الدورة الـ64 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المنعقدة في شرم الشيخ: "نقدر الجهود التي تبذلها بعض الدول، التي أعربت عن قيادتها وتعاطفها مع هؤلاء النازحين الذين فروا من ديارهم، إذ يوجد بلدان ومجتمعات فتحت أبواب منازلها أمام ملايين النازحين، رغم التحديات التي يواجهونها".

وتابع المسؤول الأممي، أنّ المفوض السامي شارك في حوار رفيع المستوى خاص باللاجئين، خلال الدورة العادية للاتحاد الأفريقي في فبراير الماضي، والمفوضة السامية دعت لتعزيز آليات الإنذار في مجال النزوح القسري واتخاذ إجراءات، وركزت على أنّ حقوق الإنسان ينبغي أنّ تحترم.

وشدد فلادن على أنّه ينبغي الإشادة بالدور المهم الذي يلعبه المجتمع المدني في النهوض وحماية حقوق الإنسان، ويقصد بهذا حرية ممارسة الحريات الأساسية، إذ أنّ المجتمع المدني في هذا المجال يمكنه أنّ يطبق هذه الحقوق بشكل كامل، ورغم هذا فإنّ هناك بالقارة الأفريقية تقارير تشير إلى مصادرة المطالب المشروعة لنشطاء حقوق الإنسان واستهدافهم، واستهداف نشطاء حقوق الإنسان وتعذيبهم أحيانا، ورغم هذا فإنّ الكثيرين من نشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني يواجهون بشجاعة، والحكومات تحترم حقوقهم،.

وزاد المسؤول الأممي، أنّه سيتم تنظيم اجتماع مشترك لمناقشة أساليب حماية الحق في حرية التجمع السلمي، والدور الحاسم لحماة حقوق الإنسان، في إطار خارطة طريق أديس أبابا، وسيتم الإقرار بالدور الحيوي بآليات حقوق الانسان بالتعاون مع اللجنة الأفريقية، وإجراء تشاورات إقليمية في مجال التفرقة العنصرية.