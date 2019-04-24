تمكن رجال الجمارك بمطار أسوان الدولي، مساء أمس، من ضبط 4 سائحين إنجليز لمحاولتهم تهريب قطع يشتبه في أثريتها من خلال طائرة خاصة، وجرى عرضهم على النيابة العامة بأسوان التي فتحت تحقيقا موسعا معهم.

وكان رجال الجمارك بمطار أسوان الدولي برئاسة أحمد جعفر، اشتبهوا مساء أمس في 4 مسافرين من " إنجلترا" كانوا سيستقلون طائرة خاصة من مطار أسوان، وخلال تفتيش حقائبهم على الجهاز الإلكتروني للتفتيش "إكس راي" اشتبهوا في وجود قطع أثرية داخل حقائبهم في صندوق خشبي قديم.

جرى التحفظ عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية في ذلك بعد العرض على قيادات الجمارك ومطار أسوان الدولي، كما جرى التحفظ على القطع واستدعاء خبير أثري لفحص القطع المضبوطة والتي تبين من المعاينة الأولية عن وجود قطع أثرية عبارةعن قطع فخارية وتمثال أثري وأخرى مقلدة داخل صندوق خشبي قديم.

وبعرضهم على النيابة العامة بأسوان، اعترف أحدهم ويدعى "صمويل" بأن القطع خاصيته وأن الجميع يعمل في مجال تصميم الأزياء بإنجلترا وكانوا في رحلة سياحية بالعديد من المحافظات المصرية وجرى ضبطهم قبل استقلال الطائرة الخاصة بمطار أسوان، وتستكمل النيابة العامة التحقيق معهم اليوم.