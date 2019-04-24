أكد الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية مُساندة ودعم مُؤسسة مُستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال، مشيدا بروح العمل الجماعي التي يتميز بها العاملين بالمستشفى، والتي أدت للوصول لمعدلات الشفاء العالمية، ما يعطي درسًا أن العمل الجماعي الجاد مع اتباع أحدث المستجدات العلمية يؤدي إلى تحقيق ما يراه البعض مستحيلاً.

جاء هذا في إطار زيارة وفد من الهيئة العربية للتصنيع لمستشفى 57357، بمشاركة اللواء توحيد توفيق مساعد رئيس الهيئة وعدد من رؤساء وحدات الهيئة، حسب بيان صادر اليوم.

وأوضح اللواء توحيد توفيق مساعد رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أنه يجري حاليا دراسة إمكانية التعاون مع 57357 في العديد من المجالات بالإستفادة من القاعدة الصناعية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع ,مُتمنيا النجاح والتقدير للمؤسسة والشفاء لكل أطفالنا.

وأشاد وفد الهيئة، بمدى نجاح 57357 في تقديم خدمة طبية متميزة لجميع فئات المجتمع.

ورافق شريف أبو النجا مدير مستشفى 57357 وفد الهيئة، وقدم شرحا وافيا عن نشأة ذلك الصرح الطبي العملاق والخدمات المقدمة، مشيدا بالدور المجتمعي للهيئة العربية للتصنيع ودعمها للمؤسسة.

وأشار "أبو النجا"، إلى أن هناك بروتوكول تعاون بين مُؤسسة جمعية أصدقاء المُبادرة القومية ضد السرطان والهيئة؛ وذلك لمُواجهة مُسببات مرض السرطان بالمناطق الأكثر احتياجًا وتركيب محطات صرف صحي ثابتة ومتنقلة، بالإضافة للتجهيزات الجديدة بمستشفى 57357.