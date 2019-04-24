عاجل| "الصحة العالمية" ترشح مدير "100 مليون صحة" لجائزة دولية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل حاليا على مراجعة الاستعدادات لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، وهذا سيمثل نقلة نوعية كبرى في مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وتقدمت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بالشكر إلى رئيس مجلس الوزراء، بالأصالة عن نفسها، وبالنيابة عن العاملين بالوزارة للدعم الكبير الذي قدمه للدكتور محمد حساني المدير التنفيذي لحملة "100 مليون صحة"، والذي حصل على جائزة الدولة التشجيعية للعلوم الطبية، وهو ما أهّله لأن ترشحه منظمة الصحة العالمية لجائزة "نيلسون مانديلا للريادة الطبية في أفريقيا"، وهو ما يمثل فخرا لكل العاملين في الوزارة.

وأشارت الوزيرة إلى أن "حملة 100 مليون صحة" تسير بنجاح كبير، حيث جرى حتى الآن الانتهاء من فحص ما يزيد على 50 مليون مواطن مصري، بخلاف 3.5 مليون طالب بالمدارس الثانوية، مشيرةً إلى أنه بدأت حاليا مراحل العلاج المجاني بالكامل لمن تثبت إصابتهم بالأمراض.

وأوضحت الدكتورة هالة زايد أنه تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسي بعلاج الأشقاء الأفارقة من مرض "فيروس سي"، في إطار مبادرة علاج مليون أفريقي، بدأت وزارة الصحة في إنشاء 4 مراكز علاج في أفريقيا حاليا، أولها في تشاد، هذا بخلاف من يتم علاجهم في مصر من الأخوة الوافدين.