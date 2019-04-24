اقتادت نيابة العجوزة تحت إشراف المستشار المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، صباح اليوم، المتهمين بسرقة 8 ملايين جنيه من خزينة فندق شهير في المهندسين إلى مسرح الجريمة، وأجرت النيابة معاينة تصويرية لمكان الواقعة، وسجلت اعترافات تفصيلية للمتهمين، ومثل كل متهم دوره في الجريمة، وعقب ذلك أصدرت النيابة قرارا بحبسهم لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث بشأن الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

وذكرت التحريات والتحقيقات التي جرت تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، أنّ الواقعة بدأت بورود بلاغ من مسؤول حسابات فندق في العجوزة، بدخول 4 أشخاص مجهولين إلى الفندق، وبحوزة اثنين منهم سلاحا ناريا، وتوثيق المسؤول عن كاميرات المراقبة وعامل آخر في الفندق، وكسر الخزينة والاستيلاء منها على مبالغ مالية كبيرة، ووحدة تخزين الكاميرات (DVR) من غرفة المراقبة.

على الفور تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارتي البحث الجنائي في مديرية أمن الجيزة، والإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، تحت إشراف اللواء ناجح زكي مدير شرطة السياحة والآثار، توصلت جهوده إلى أنّ وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص بالاتفاق مع مسؤول الكاميرات بالفندق.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بعدة مأموريات، أسفرت عن ضبط 4 من مرتكبي الواقعة، ومسؤول الكاميرات، وبحوزته سيارة ملاكي المستخدمة في الواقعة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع أحدهم "هارب"، وبتحريض وتسهيل من مسؤول الكاميرات، وأضافوا بأنّهم أتلفوا أسلاك الكاميرات عقب ارتكاب الواقعة، واستولوا على وحدة تخزين الكاميرات، وأنّ الأسلحة التي كانت بحوزتهم عبارة عن ولاعة على شكل مسدس، وتم بإرشاد أحد المتهمين ضبط المسروقات "5 ملايين و21 ألفا و200 جنيه 77.368 دولار - 345 يورو - 70 درهما إماراتيا - 17.301 ريال سعودي - وحدة تخزين كاميرات المراقبة"، والأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة.