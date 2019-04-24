دعا عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، المشاركين في أعمال الدورة الـ64 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، المنعقد في شرم الشيخ، لاستغلال وجودهم في شرم الشيخ، مدينة السلام، للتعرف على جنوب سيناء والتمتع بطبيعتها الخلابة، والتي تحتفل غدا بذكرى تحريرها، وكذا متابعة الحدث الرياضي الأبرز على مستوى القارة والتي ستشرف مصر بتنظيمه في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو 2019، بعد أسابيع قليلة.

وأضاف مروان، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الـ64 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المنعقد في شرم الشيخ، أن الحضارات الأفريقية بروافدها المتعددة والضاربة بجذوزرها في أعماق التاريخ يجب أن تكون مصدر فخر واعتزاز لنا جميعا، فلقد شهدت القارة نماذج لمراكز حضارية مضيئة كانت لها إسهامها الملموس في التراث الإنساني المشترك.

وأوضح: "لقد وقف التاريخ شاهدا على ما عاناه الأفارقة والمنحدرين من أصول أفريقية في أزمة سابقة من انتهاكات ارتكبت ضدهم على أساس عرقي واستغلال ثرواتهم والتحكم في مقدراتهم على أرضية من دعاوى مغرضة تستند على منصات التعالي العرقي والحضاري، ولقد نجح العالم بإسهام وتضحيات العديد من أبناء أفريقيا والشرفاء من مختلف القارات والأعراق في طي تلك الصفحة المؤلمة من تاريخه، إلا أننا جميعا علينا واجب التنبه والعمل سويا لضمان عدم العودة العنصرية القبيحة مرة أخرى للساحة مرتدية قناعة جديدة، والتصدي بكل حسم للأصوات التي تستغل الظروف الاقتصادية والاجتماعية في بعض الدول لاستهداف الأقليات العرقية والمهاجرين واللاجئين، أو لإذكاء روح التعصب والكراهية والعنف".