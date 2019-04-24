استضافت كلية الصيدلة بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب "MSA"، المؤتمر السنوي الـ58 للجمعية المصرية للأدوية والعلاج التجريبي تحت رعاية الدكتورة نوال الدجوي، رئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتور خيري عبد الحميد رئيس الجامعة.

يأتي المؤتمر انطلاقا من دور الكلية البحثي على الصعيد المحلي والدولي و تماشياً مع رؤية الدولة المصرية 2030 في مجال البحث العلمي، بحضور الدكتورة نادية زخاري أستاذ الكيمياء الحيوية بالمعهد القومي للأورام، و وزير البحث العلمي الأسبق، والدكتور حسين خالد أستاذ علم الأورام بالمعهد القومي للأورام، ووزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور طاهر زناتي، أستاذ الأمراض الباطنة بكلية طب جامعة القاهرة، والدكتور تامر صقر، أستاذ مساعد الكيمياء الصيدلية الإشعاعية بهيئة الطاقة الذرية.

وتطرقت زخاري في محاضرتها، إلى طرق اكتشاف الدواء باستخدام التقنيات الحديثة والصعوبات المختلفة التي تعوق مرحلة التطبيق واكتشاف أكثر فاعلية للأدوية، في حين ألقى الدكتور حسين خالد، محاضرة حول طرق مكافحة مرض السرطان في البلدان النامية، موضحا معدلات الإصابة بأنواع السرطان المختلفة في مصر حسب ما ورد من البرنامج القومي لتسجيل حالات السرطان.

من ناحيته، أشار الدكتور طاهر زناتي، إلى آخر ما توصل إليةه العلم في علاج أمراض المناعة التي تصيب الجهاز الهضمي.

وعلى هامش المؤتمر، عقدت ورشتي عمل بالتعاون مع وحدة الدكتور شريف مختار للحالات الحرجة بكلية الطب قصر العيني عن الإنعاش القلبي والرئوي والاستخدامات الطبية للخلايا الجذعية في علاج الأمراض.

وتضمن المؤتمر مناقشة طرق جديدة لاكتشاف الدواء وزيادة الفاعلية للأدوية باستخدام التقنيات الحديثة، وطرق مكافحة مرض السرطان في البلدان النامية، وكذلك دمج تقنية النانو مع الإشعاع في علاج وتشخيص الأورام السرطانية، إضافة إلى أحدث الأبحاث والطرق لعلاج أمراض المناعة التي تصيب الجهاز الهضمي.