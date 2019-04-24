كرم مجلس جامعة بني سويف، برئاسة الأستاذ دكتور منصور حسن، اليوم، العاملين المحالين للمعاش تقديراً لما بذلوه من جهد خلال فترة عملهم بالجامعة.

وأكد رئيس الجامعة، بأن الهيكل الإداري يمثل أحد أهم أضلاع العملية التعليمية بالجامعة، والذي يستكمل مقوماته بالتعاون مع أعضاء هيئة التدريس والطلاب، ما يؤدي إلى الارتقاء بمكانة الجامعة.

وأضاف حسن، أن الجامعة لا تدخر جهدا في دعم عامليها، لاسيما وهم من قضوا سنوات طويلة من الكفاح والعمل والمشاركة الفعالة في خدمتها وتنميتها، مع الحرص على استمرار العلاقة الطيبة التي تربط أبناء الجامعة جميعا كأسرة واحدة، بما يصب فى مصلحة العمل.

والعاملين المحالين للمعاش خلال أبريل المكرمين هم:

- حسن محمد أحمد، كلية الطب البيطري.

- وفيق وديع لبيب عبد الملك، كلية الحقوق.

- طه مخلوف عبداللطيفم، كلية التربية.

- مني عوض تركي أحمد، المدن الجامعية.

- حسن إبراهيم عبدالغني، كلية العلوم.

- مصطفى يوسف عبدالوهاب، أمين عام جامعة مساعد.

- عبدالسيد نجيب، كلية التعليم الصناعي.

- سمير محمد عبدالعزيز، إدارة الجامعة.

- محمد علي علي فاضل، إدارة الجامعة.

- رضا رشاد عليوة، كلية الحقوق.

- صبحي محمد درويش، إدارة الجامعة.