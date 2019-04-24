تسجيل الدخول
خريجو «دور الأيتام».. قصص نجاح تتحدى «النظرة القاتلة»

أحدث الأخبار

هالة زايد عن ترشح مدير "100 مليون صحة" لجائزة دولية: "فخورين بيه"

هالة زايد عن ترشح مدير "100 مليون صحة" لجائزة دولية: "فخورين بيه"

مفتي الجمهورية يستقبل سفير الهند بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون

مفتي الجمهورية يستقبل سفير الهند بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون

توريد 10 آلاف طن قمح لصوامع وشون الشرقية حتى اليوم

توريد 10 آلاف طن قمح لصوامع وشون الشرقية حتى اليوم

جامعة بني سويف تعلن الأحد إجازة

جامعة بني سويف تعلن الأحد إجازة

القصبي لـ"السيسي" في "تحرير سيناء": نحتفل بتطهيركم لها من الإرهاب

القصبي لـ"السيسي" في "تحرير سيناء": نحتفل بتطهيركم لها من الإرهاب

"الوزراء" يوافق على إنشاء كلية الذكاء الاصطناعي في المنوفية

"الوزراء" يوافق على إنشاء كلية الذكاء الاصطناعي في المنوفية

اختيارات الوطن

يضم 68 دولة.. ما هو منتدى "الحزام والطريق" في الصين الذي يحضره السيسي؟

يضم 68 دولة.. ما هو منتدى "الحزام والطريق" في الصين الذي يحضره السيسي؟

وظائف شاغرة في البنك الأهلي اليوناني

وظائف شاغرة في البنك الأهلي اليوناني

الفائزون بـ«جوائز الدولة»: «البحث العلمى» يعيش أفضل سنواته

الفائزون بـ«جوائز الدولة»: «البحث العلمى» يعيش أفضل سنواته

الإفراج عن 3094 سجينا بمناسبة عيد تحرير سيناء

الإفراج عن 3094 سجينا بمناسبة عيد تحرير سيناء

الجريدة الرسمية تنشر قرار "الوطنية للانتخابات" بإعلان نتيجة الاستفتاء

الجريدة الرسمية تنشر قرار "الوطنية للانتخابات" بإعلان نتيجة الاستفتاء

5 أيام إجازة رسمية في أسبوع.. "الأنتخة" تبدأ الخميس

5 أيام إجازة رسمية في أسبوع.. "الأنتخة" تبدأ الخميس

الأكثر قراءة

عاجل