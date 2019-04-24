شهد اليوم اللواء أحمد جبريل سكرتير عام مساعد محافظة المنيا، نائبا عن اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، اللقاء الذي نظمته مؤسسة "مصر الخير" لتوزيع 35 جهاز عروسة، إضافة إلى توزيع 252 أغطية وملابس على الأطفال الأيتام داخل دور الرعاية احتفالا بيوم اليتيم العربي، بالإضافة إلى تكريم الأم المثالية بالمحافظة.

وأشاد السكرتير المساعد، بجهود مؤسسة مصر الخير في التخفيف عن كاهل المواطنين ورسم البسمة على أبناءنا، مشيرًا إلى أن المحافظة لن تدخر جهدا للوقوف بجانب تلك المبادرات التي تهدف إلى رفع الدخل للمواطنين وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم.

وقالت هدى علي محمد مديرة مكتب مؤسسة مصر الخير بالمنيا إنه تم توزيع 35 جهاز عروسة مكون من غسالة وثلاجة وبوتاجاز وأنبوبة، إضافة إلى توزيع 252 أغطية وملابس على الأطفال الأيتام داخل دور الرعاية، كما تم تكريم الأم المثالية وتسلميها ثلاجة وبطانية.

وأضافت أن المؤسسة تحتفل اليوم بمناسبة مرور 10 سنوات على إنشاء مكتب مؤسسة مصر الخير في المنيا لخدمة أبناء المحافظة.