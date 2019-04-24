قال عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب المصري، إن مصر كانت خلال السنوات الأخيرة مسرحا لثورتين شعبيتين عظيمتين حولت المشهد السياسي فيها، وكان الشعب القوة الدافعة وراءهما، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على تلبية نداء الشعب من خلال دستور يضع في مادته الخامسة حقوق الإنسان، ضمن الأسس الرئيسية التي يقوم عليها النظام السياسي للدولة.

وأضاف مروان، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الـ64 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المنعقد في شرم الشيخ، أن الدسور ينص على أن التمييز والحض على الكراهية جرائم غير خاضعة للتقادم ويلزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، ويؤكد أن العلاقة بين الفرد الدولة تقوم على المواطنة والمساواة، وتكافؤ الفرص وينص على ضمان الحق في التجمع السلمي والحق في تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات والمنظمات الأهلية، وحرية الاعتقاد والصحافة والطباعة وغيرها من الحريات غير المسبوقة في الدساتير المصرية.

وأكد مروان ، أن الهدف الأسمى من هذه الإصلاحات بناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة يتمتع فيها المصريون بكل الحقوق والحريات الأساسية، موضحا: "لقد سعت مصر بوضع الأطر التشريعية ورسم السياسات لتعزيز تمتع المصريين بحقوقهم الأساسية بالصحة والسكن اللائق والتعليم والحماية الاجتماعية، وأبرزها مبادرة 100 مليون صحة، ودشنت برامج متعددة للمواطنين للتمتع بالسكن اللائق، بالإضافة للتمكين الاقتصادي للمواطن دون تمييز".