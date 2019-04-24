ألغت المحكمة الإدارية العليا حكم المحكمة التأديبية العليا، الذي قضي بفصل مدير عام تشغيل وصيانة وحدات المجموعة الخامسة بالإدارة المركزية للإذاعات الخارجية بقطاع الهندسة الخارجية بالتلفزيون، لإفشائه أمورا اطلع عليها بحكم وظيفته رغم كونها سرية بطبيعتها، ومن شأنها المساس بالأمن القومي للبلاد، وقضت مجددا بإحالته للمعاش، وصدر الحكم برئاسة المستشار حسن سيد نائب رئيس مجلس الدولة.

ونُسب إلى المتهم أنّه نشر الترددات السرية الخاصة بالعمل مع الأقمار الصناعية، التي يبث عليها زيارة رئيس الجمهورية لميناء سفاجا، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، ما أخل بإجراءات التأمين المطلوبة لحساسية هذا العمل، وجعله مُعرضا للتشويش وتعطيل الإرسال، وهو بذلك أفشى خطة توزيع سيارات البث وقت عمل بروفات تجريبية لنقل الزيارة.

وأكدت المحكمة أنّ المتهم اقترف خطأ جسيما، وعرّض المأمورية المُكلف بها للخطر، ووضع نفسه موضع شبهات وأحاطها بالشكوك، إذ كان الأولى به الحفاظ على سرية المعلومات التي أتاحها على "فيس بوك"، خاصة أنّه ليس بحديث العهد بالخدمة.

ورأت المحكمة أنّه من الصدق والعدل تقدير الجزاء المناسب للمخالفة الثابتة في حقه، وثبت استحقاقه بعقوبة الإحالة للمعاش وليس الفصل النهائي من الخدمة، استنادًا على أنّ الأوراق خلت من ثمة دليل أنّه ابتغى من وراء خطئه الجسيم هدفًا غير مشروع، لذا اكتفت المحكمة بإحالته للمعاش وإلغاء عقوبة الفصل.

وكانت المحكمة التأديبية لمستوى الادارة العليا برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، أصدرت حكمًا في يوليو العام الماضي، بفصله من الخدمة نهائيًا.