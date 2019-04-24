كرمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وجمعية الأورمان، اليوم، الطلاب والطالبات الأيتام المتفوقين في حفل أقيم بديوان عام الوزارة تحت شعار "ازرع خير.. ارسم بسمة".

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لتشجيع وتحفيز الطلاب المتفوقين ودعمهم للاستمرار وتطوير الأداء.

حضر الاحتفال هشام السنجري رئيس قطاع الخدمات والأنشطة بالوزارة، وإيهاب فؤاد المدير التنفيذي لجمعية الأورمان، وعادل عبدالجواد مدير عام الإدارة العامة للتربية الاجتماعية، إلى جانب الطلاب المكرمين وبعض أسرهم، وعدد من قيادات الوزارة وقيادات جمعية الأورمان.

ورحب "السنجري"، بالحضور وخاصة الطلاب والطالبات المتفوقين ناقلاً تحيات الدكتور طارق شوقي وتمنياته للطلاب بدوام التفوق والتميز، موجهاً الشكر لجمعية الأورمان على الجهود التي تبذلها من أجل أنشطة التنمية الاجتماعية.

وأثنى "السنجري"، على الطلاب لتفوقهم وتميزهم رغم كل الظروف الصعبة متمنياً استمرار التفوق للجميع، مشيراً إلى أن التفوق ليس دراسياً فقط ولكن يجب أن يكون اجتماعياً وفي كل المجالات المختلفة، مؤكدًا أن الإنسان دائماً وأبداً يستطيع التفوق طالما توفرت لديه الإرادة.

من ناحيته، قال عادل عبدالجواد مدير عام الإدارة العامة للتربية الاجتماعية، إن مبادرة تكريم الطلاب الأيتام جاءت مواكبة مع الاحتفالات بيوم اليتيم بالتعاون مع جمعية الأورمان والإدارة العامة للتربية الاجتماعية، بهدف تنمية شخصية الطلاب وتزويدهم بالمهارات الحياتية التي تمكنهم من التعامل مع ما يواجههم من مواقف ومشكلات، وأيضاً تكريم وتشجيع الأيتام المتفوقين علمياً واجتماعياً.

وقال إيهاب فؤاد، أحد قيادات جمعية الأورمان، إن "الأورمان" تضع على رأس أولويات عملها الخيري في جميع أنشطتها مصلحة الطفل اليتيم سواء كان الطفل اليتيم في دار من دور الجمعية أو في منزله مع أمه الأرملة أو في مدرسته وداخل فصله، مبينًا أن التكريم هدفه تشجيع وتحفيز الطلاب الأيتام على التفوق والتأكيد لهم أنهم ليسوا وحدهم، متابعا "إننا جميعاً خلفهم ندعمهم ونساعدهم حتى يصلوا إلى بر الأمان".

ومنحت جمعية الأورمان 100 طالب وطالبة من جميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية مبلغ ألف جنيه، وذلك ضمن احتفالات الجمعية بيوم اليتيم والتي بدأتها العام الجاري؛ بتنظيم عدد من الاحتفالات في الجمعة الأولى من شهر أبريل في القاهرة والمحافظات.