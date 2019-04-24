تسجيل الدخول
خريجو «دور الأيتام».. قصص نجاح تتحدى «النظرة القاتلة»

أحدث الأخبار

محافظ الإسكندرية يستقبل وفدا من أعضاء البرلمان القبرصي لبحث التعاون

محافظ الإسكندرية يستقبل وفدا من أعضاء البرلمان القبرصي لبحث التعاون

محافظ جنوب سيناء يفتتح معرض "أهلا رمضان" بمدينة الطور

محافظ جنوب سيناء يفتتح معرض "أهلا رمضان" بمدينة الطور

قناة فضائية للقارة.. توصيات مؤتمر "مصر والتنمية المستدامة في أفريقيا"

قناة فضائية للقارة.. توصيات مؤتمر "مصر والتنمية المستدامة في أفريقيا"

جامعة الإسكندرية تستعد لتطبيق "البصمة البيئية"

جامعة الإسكندرية تستعد لتطبيق "البصمة البيئية"

"تُمنح لأول مرة".. ما هي جائزة مانديلا المرشح لها مدير 100 مليون صحة؟

"تُمنح لأول مرة".. ما هي جائزة مانديلا المرشح لها مدير 100 مليون صحة؟

"الصحة": الكشف على 13 ألف لاجئ ضمن "100 مليون صحة"

"الصحة": الكشف على 13 ألف لاجئ ضمن "100 مليون صحة"

اختيارات الوطن

"تُمنح لأول مرة".. ما هي جائزة مانديلا المرشح لها مدير 100 مليون صحة؟

"تُمنح لأول مرة".. ما هي جائزة مانديلا المرشح لها مدير 100 مليون صحة؟

من الرهبنة إلى الإعدام.. القصة الكاملة لقضية مقتل رئيس دير أبومقار

من الرهبنة إلى الإعدام.. القصة الكاملة لقضية مقتل رئيس دير أبومقار

بعد صورة صلاح مع البيتزا.. متى يمكن للرياضيين تناول الوجبات السريعة؟

بعد صورة صلاح مع البيتزا.. متى يمكن للرياضيين تناول الوجبات السريعة؟

"شارك بفنك".. مبادرة طلاب جامعة القناة لتجميل "الإسماعيلية الجديدة"

"شارك بفنك".. مبادرة طلاب جامعة القناة لتجميل "الإسماعيلية الجديدة"

يضم 68 دولة.. ما هو منتدى "الحزام والطريق" في الصين الذي يحضره السيسي؟

يضم 68 دولة.. ما هو منتدى "الحزام والطريق" في الصين الذي يحضره السيسي؟

الفائزون بـ«جوائز الدولة»: «البحث العلمى» يعيش أفضل سنواته

الفائزون بـ«جوائز الدولة»: «البحث العلمى» يعيش أفضل سنواته

الأكثر قراءة

عاجل