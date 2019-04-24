قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن يكون مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الـ30 تحت عنوان "فقه بناء الدول.. دراسة فقهية عصرية"، متضمنًا المحاور التالية:

المحور الأول: الأحكام الفقهية المتعلقة ببناء الدول "رؤية عصرية".

المحور الثاني: فقه الدولة وفقه الجماعات.

المحور الثالث: عوامل بناء الدول "العوامل السياسية - العوامل الاقتصادية - العوامل الثقافية- العوامل القانونية".

وأوضح الوزير أنه نظرًا للمخاطر التي يتعرض لها بناء الدولة الوطنية، وحرص القوى المعادية على إسقاط دولنا من داخلها، من خلال جماعات متطرفة، أو إثارة نعرات عرقية أو طائفية أو مذهبية داخلها، أو افتعال أزمات، أو حروب إلكترونية، وغير ذلك ما يعرف بحروب الجيل الرابع والجيل الخامس، وعملا على تأصيل نظرية فقهية معاصرة ترسخ لبناء الدولة والحفاظ على كيانها، تقرر اختيار هذا الموضوع.