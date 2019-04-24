نظم مجمع البحوث الإسلامية ندوة توعوية لطلاب جامعة الأزهر في المدينة الجامعية للبنين بمدينة نصر، ضمن الأنشطة الثقافية المختلفة التي ينظمها المجمع للطلاب في هذه المرحلة العمرية المهمة، حاضر فيها عبدالفتاح العواري عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، وعلماء الوعظ بمجمع البحوث الإسلامية.

واستهدفت الندوة توعية الشباب بواجباتهم تجاه وطنهم وأهمية الحفاظ عليه، وبيان ضرورة التعايش المشترك وحثهم على الجد والاجتهاد من أجل النهوض بالمجتمع الذي يعيشون فيه، وتحذيرهم من مخاطر الأفكار المتطرفة، وبيان أهمية القيم الأخلاقية في حياتنا.

وتناولت الندوة جانبًا مهمًا يتعلق بالاستخدام الأمثل للتكنولوجيا والاستفادة منها في المعرفة، والتواصل البناء دون الوقوع في أضرارها، وضرورة الاهتمام بالمذاكرة والتفوق الدراسي.

كما شهدت الندوة فقرة نقاشية تبادل فيها الطلاب أطراف الحوار مع المحاضرين حول بعض الشبهات المتعلقة بالقضايا المعاصرة المختلفة، وكيفية الرد عليها بما يحفظهم من المخاطر الفكرية التي تهدد أمن وسلامة المجتمع.