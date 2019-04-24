ارتفعت مؤشرات البورصة في نهاية تعاملات جلسة اليوم، إذ صعد رأس المال السوقي بقيمة 3.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 805.612 مليار جنيه، كما ارتفع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 14770 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 2286 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 18429 نقطة.

وانخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 649 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1657 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 465 نقطة.