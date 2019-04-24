التقى رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن، في مكتبه بالقصر الجمهوري، اليوم، السفير الصيني في الخرطوم ماكسين مين، في إطار التشاور بين البلدين، والذي أكد ثقة بلاده في قدرة السودانيين على تجاوز المصاعب الراهنة.

وأوضح السفير الصيني في تصريح صحفي عقب اللقاء، أنّ اللقاء تناول الوضع السياسي الراهن بالبلاد ، وجهود المجلس العسكري الانتقالي في الحصول على إجماع سوداني بشأن الفترة الانتقالية، وفقا لما ذكرته شبكة "الشروق" السودانية.

وقال مين إنّ بلاده تثمّن دور المجلس العسكري الانتقالي في هذه المرحلة، خاصة فيما يلي قيادة الحوار بين جميع المكونات السياسية للوصول إلى اتفاق، مؤكدا أنّ بلاده تشجع كل القوى السياسية السودانية بالعمل معا، وأنّ تركز في حواراتها على إرساء الاستقرار في السودان وتطوير الاقتصاد السوداني، والعمل على تحقيق مصالح الشعب السوداني والاتفاق على العبور هذه المرحلة. وعبر السفير الصيني عن ثقته في قدرة السودانيين وحكمتهم التي تمكنهم من تجاوز المصاعب الراهنة.