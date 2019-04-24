عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعا بحضور سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بحضور محسن عادل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومحمد عبد الوهاب، وعلا القبرصي، نائبي الرئيس التنفيذى للهيئة، وخالد محمد عارف، وطارق توفيق، ومحمد سامح عمرو، والمهندس طارق شكري، أعضاء المجلس، إضافة إلى المستشار محمود فوزي، المستشار القانوني للوزيرة، وخالد عياد، معاون الوزيرة، و ياسر عباس، رئيس قطاع خدمات المستثمرين.

ووافق المجلس، على إقامة مركز خدمات المستثمرين بمحافظة البحر الأحمر، على مساحة 4000 متر في إطار إنشاء فروع للمركز في كافة المحافظات، للتسهيل على المستثمرين في المحافظة، في ظل وجود 3539 شركة بالمحافظة.

وناقش المجلس، أعمال التطوير في المنطقة الحرة بمدينة نصر، وفقا لأحدث النظم العالمية للمساهمة في تيسير منظومة العمل داخلها واختصار الوقت والإجراءات بما ييسر عمل المستثمرين، والتي من المنتظر الانتهاء منها قريبا، كما تابع الاجتماع ميكنة إجراءات العمل على كافة المناطق الحرة، حيث يهدف نظام الميكنة إلى ربط قواعد بيانات المشروع الواحد بين إدارات المنطقة المختلفة، وإحكام الرقابة على المشروعات لمنع أي محاولة للتهريب تكون ناتجة عن تكرار بيانات رسائل الصادر والوارد.

واستعرض المجلس الموقف التنفيذي للتوسعات وإنشاء مناطق حرة عامة جديدة، حيث تتضمن خطة وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، إنشاء عدة مناطق حرة عامة في المحافظات من أجل جذب المزيد من المستثمرين، وزيادة الصادرات والإنتاجية، ويتم حاليا العمل على إنشاء مناطق حرة عامة بكل من قفط والعاشر من رمضان والمنيا ونويبع.

وسيتم بعدها البدء في إنشاء المنطقة الحرة الجديدة بالإسماعيلية، والمناطق الحرة العامة بكل من الجيزة وأسوان ومطوبس بكفر الشيخ، كما تتضمن الخطة التوسع في المناطق الحرة الحالية في الإسكندرية والمنوفية.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إلى أن عدد المشروعات في المناطق الحرة وصل إلى 1094 مشروع، برؤوس أموال بلغت 12.52 مليار دولار، بالإضافة إلى 2.15 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر، وتكلفة استثمارية بلغت نحو 26.3 مليار دولار، وساهمت هذه المشروعات في توفير 192 ألف فرصة عمل، مشيرة إلى أن الصادرات السلعية والخدمية حققت خلال الربع الأول من 2019 نحو 4.7 مليار دولار.

وتطرق الاجتماع، إلى تطورات مبادرة "استثمار بلا تحديات"، والتي أطلقتها الوزارة والهيئة للتواصل مع المستثمرين، حول مقترحاتهم وحل مشكلاتهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر البريد الإلكتروني التالي support@miic.gov.eg وذلك في إطار جهود الوزارة للتسهيل على المستثمرين، وإزالة أي عقبات تواجههم.

وفي إطار استكمال إنشاء منظومة متكاملة للمساهمة في الإسراع في حل مشاكل المستثمرين، مع ربطها بمركز اتصالات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، من خلال الخط الساخن رقم 16035 بحيث يستطيع المستثمر تقديم أي مقترحات لتطوير عملية الاستثمار أو أي شكاوى يتعرض لها، من خلال ملء كافة البيانات التفصيلية عبر الموقع الإلكتروني http://support.miic.gov.eg، حيث استطاعت الوزارة حل 8 مشاكل من ضمن المشاكل والاقتراحات التي تلقتها عبر المبادرة خلال شهر من إطلاقها.